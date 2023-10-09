29-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Він був уродженцем села Владичень Болградської громади.

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Живим коридором із державними прапорами та сльозами жителі Болградської громади 8 жовтня провели в останню путь свого земляка Івана Сайтарли, що віддав життя за Україну, її незалежність та територіальну цілісність.

Він встав на захист України у 21-річному віці. Військовий брав участь у бойових діях на Сході нашої держави у 2015 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він знову взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. З червня 2023 року Івана вважали безвісти зниклим. У цей час його дівчина оголосила збір коштів на дрон, який вдалося закрити дуже швидко.

"Іван добре вчився в школі, займався спортом. У складі волейбольної команди неодноразово брав участь у змаганнях різного рівня. Мешканці громади завжди будуть пам’ятати цього усміхненого хлопця, справжнього патріота своєї країни", – розповіли в міськраді.

Віддати шану мужньому захиснику України прийшли керівники району, близькі, друзі, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки.

Гіркий смуток війни чорним крилом знов торкнувся Болградської громади. Війна обірвала життя нашого земляка, патріота, Захисника України Івана Сайтарли. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів – усіх, хто знав Івана, любив і шанував,

– зазначив Болградський міський голова Сергій Димитрієв.

Також зі словами скорботи та щирої вдячності за виховання сина-патріота до присутніх звернулися:

заступник голови Болградської районної ради Володимир Романовський,

староста села Владичень Марія Ігнатова,

директорка Владиченського ліцею Антоніна Хрісова,

начальник групи МПЗ Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віталій Невечеря,

голова районної громадської організації ветеранів АТО Іван Бодлєв та побратими загиблого.

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"Низький уклін Воїну, перед яким ми всі в неоплатному боргу, слава Герою! Вічна та світла пам'ять", – підсумували у міськраді.

Дивіться фото з прощання із захисником / Фото Болградської міської ради

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