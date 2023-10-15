Сергій Іконніков загинув на Донбасі. Він був наймолодшим командиром підрозділу 72-ї ОМБр.

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Що відомо про загиблого бійця

Сергій загинув на Вугледарському напрямку – він потрапив під російський обстріл. Його не стало у власний день народження.

День, який мав би бути особливим, але в той самий час став найскладнішим днем за останні місяці. В такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя, оскільки пі**ри лізуть і лізуть. Полегшення лиш від того, що навіть такої воронки не вистачить, аби всі їхні тіла останніх днів закидати. Ми зі свого боку тримаємось. Надзвичайно складно, але тримаємось,

– писав воїн у своїй соцмережі.

За словами друзів Сергія, хлопець був активістом "Солідарної Молоді", відстоював країну на вулицях, а після 2020 року захищав її і в урядових стінах.

З початку повномасштабного вторгнення Сергій взяв до рук зброю і служив у 206 батальйону на Київщині. А згодом після навчання потрапив на Схід.

Сергій Іконніков загинув на Донбасі / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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