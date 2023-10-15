Сергій Іконніков загинув на Донбасі. Він був наймолодшим командиром підрозділу 72-ї ОМБр.
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Що відомо про загиблого бійця
Сергій загинув на Вугледарському напрямку – він потрапив під російський обстріл. Його не стало у власний день народження.
День, який мав би бути особливим, але в той самий час став найскладнішим днем за останні місяці. В такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя, оскільки пі**ри лізуть і лізуть. Полегшення лиш від того, що навіть такої воронки не вистачить, аби всі їхні тіла останніх днів закидати. Ми зі свого боку тримаємось. Надзвичайно складно, але тримаємось,
– писав воїн у своїй соцмережі.
За словами друзів Сергія, хлопець був активістом "Солідарної Молоді", відстоював країну на вулицях, а після 2020 року захищав її і в урядових стінах.
З початку повномасштабного вторгнення Сергій взяв до рук зброю і служив у 206 батальйону на Київщині. А згодом після навчання потрапив на Схід.
Сергій Іконніков загинув на Донбасі / фото із соцмереж
Втрати України на війні
- Нагадаємо, що нещодавно на фронті загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Татарин. Йому було 25 років. Його не стало під час ворожого обстрілу 11 жовтня.
- У районі села Кліщіївка Донецької області загинув Андрій Савчук. За декілька днів він мав святкувати власне день народження.
- Також на фронті загинув український військовий Ігор Гребінь зі Львівської області. Він не дожив кілька днів до свого 23-річчя.