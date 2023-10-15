Сергей Иконников погиб на Донбассе. Он был самым юным командиром подразделения 72-й ОМБр.
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Что известно о погибшем бойце
Сергей погиб на Угледарском направлении – он попал под российский обстрел. Его не стало в свой день рождения.
День, который должен быть особенным, но в то же время стал самым сложным днем за последние месяцы. В такой ситуации совершенно не до своего 25-летия, поскольку пи**ры лезут и лезут. Облегчение лишь от того, что даже такой воронки не хватит, чтобы все их тела в последние дни забрасывать. Мы со своей стороны держимся. Чрезвычайно сложно, но держимся,
– писал воин в своей соцсети.
По словам друзей Сергея, парень был активистом "Солидарной Молодежи", отстаивал страну на улицах, а после 2020 года защищал ее и в правительственных стенах.
С начала полномасштабного вторжения Сергей взял в руки оружие и служил в 206 батальоне на Киевщине. А потом после учений попал на Восток.
Сергей Иконников погиб на Донбассе / фото из соцсетей
Потери Украины на войне
- Напомним, что недавно на фронте погиб военный из Ивано-Франковской области Игорь Татарин. Ему было 25 лет. Его не стало во время вражеских обстрелов 11 октября.
- В районе села Клещеевка Донецкой области погиб Андрей Савчук. Через несколько дней он должен был праздновать день рождения.
- Также на фронте погиб украинский военный Игорь Гребень из Львовской области. Он не дожил несколько дней до своего 23-летия.