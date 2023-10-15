Сергей Иконников погиб на Донбассе. Он был самым юным командиром подразделения 72-й ОМБр.

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Что известно о погибшем бойце

Сергей погиб на Угледарском направлении – он попал под российский обстрел. Его не стало в свой день рождения.

День, который должен быть особенным, но в то же время стал самым сложным днем за последние месяцы. В такой ситуации совершенно не до своего 25-летия, поскольку пи**ры лезут и лезут. Облегчение лишь от того, что даже такой воронки не хватит, чтобы все их тела в последние дни забрасывать. Мы со своей стороны держимся. Чрезвычайно сложно, но держимся,

– писал воин в своей соцсети.

По словам друзей Сергея, парень был активистом "Солидарной Молодежи", отстаивал страну на улицах, а после 2020 года защищал ее и в правительственных стенах.

С начала полномасштабного вторжения Сергей взял в руки оружие и служил в 206 батальоне на Киевщине. А потом после учений попал на Восток.

Сергей Иконников погиб на Донбассе / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

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