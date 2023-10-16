О гибели Ильи Долматова сообщило Каховская городская территориальная община 14 октября. Он погиб смертью храбрых 30 августа 2023 года.

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На фронте погиб ветеран АТО

Известно, что Илья Долматов родился 18 декабря 1993 года. Он учился в Каховке в школе №1. После того, как Россия в 2014 году устроила войну на Донбассе, житель Херсона пошел добровольцем в зону АТО. В тот момент ему было 19 лет. Украинский воин участвовал в защите Донецкого аэропорта.

Бэтмен – храбрый воин. Смелый и бесстрашный, а еще хороший человек, добрый и мужественный. Лучший сын для матери и муж, которым всегда гордится жена,

– говорится в сообщении.

Ему были присущи такие качества, как стремление к справедливости, несокрушимая воля, вера в победу добра, жажда дойти до конца. В Каховской общине отметили, что Илья был надежным и провозглашался идти первым на выполнение самых трудных задач.

Павший украинский воин Илья "Бэтмен" Долматов / Фото Каховской городской территориальной общины



Рядом с ним было спокойно и уютно. Герой – без лишних слов. Тот, на ком держится Украина,

– так описали Илью Долматова жители Херсона.

В Михайловском соборе у Киева 17 октября в 12:00 состоится церемония прощания с Ильей Долматовым. Его похоронят на Лесном кладбище.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым погибшего Героя.

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