О гибели Ильи Долматова сообщило Каховская городская территориальная община 14 октября. Он погиб смертью храбрых 30 августа 2023 года.
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На фронте погиб ветеран АТО
Известно, что Илья Долматов родился 18 декабря 1993 года. Он учился в Каховке в школе №1. После того, как Россия в 2014 году устроила войну на Донбассе, житель Херсона пошел добровольцем в зону АТО. В тот момент ему было 19 лет. Украинский воин участвовал в защите Донецкого аэропорта.
Бэтмен – храбрый воин. Смелый и бесстрашный, а еще хороший человек, добрый и мужественный. Лучший сын для матери и муж, которым всегда гордится жена,
– говорится в сообщении.
Ему были присущи такие качества, как стремление к справедливости, несокрушимая воля, вера в победу добра, жажда дойти до конца. В Каховской общине отметили, что Илья был надежным и провозглашался идти первым на выполнение самых трудных задач.
Павший украинский воин Илья "Бэтмен" Долматов / Фото Каховской городской территориальной общины
Рядом с ним было спокойно и уютно. Герой – без лишних слов. Тот, на ком держится Украина,
– так описали Илью Долматова жители Херсона.
В Михайловском соборе у Киева 17 октября в 12:00 состоится церемония прощания с Ильей Долматовым. Его похоронят на Лесном кладбище.
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