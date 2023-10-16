Про тяжку втрату повідомили у Тальнівській міській територіальній громаді, що у Черкаській області. Герою назавжди залишиться 48 років.

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У рідній громаді попрощалися із захисником

Сергій Балака був родом з села Заліське Черкаської області. Після навчання у школі й професійному училищі він відправився на строкову службу в Керч.

У 2015 році Сергій брав участь в антитерористичній операції. Боєць служив у 101-й окремій бригаді охорони Генерального Штабу України. Тоді він був кулеметником й навідником ДШК. Від початку повномасштабного вторгнення Сергій знову став на захист країни. Від 27 лютого 2022 року він був мобілізований до ЗСУ. Зважаючи на бойовий досвід, Сергія призначили на посаду старшого сапера відділення інженерно-саперного взводу військової частини.

Під час несення служби Сергій Миколайович був відзначений нагородами, грамотами та подяками. Його шанувало керівництво, поважали побратими за щирість, відвагу та справедливий характер. Він залишиться у їхніх серцях хоробрим воїном, добрим побратимом та вірним сином українського народу,

– повідомили у громаді.

Герой загинув 21 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. У Сергія залишилися мама Тетяна Михайлівна, сестри Людмила і Любов, дружина Інна Петрівна, сини Денис і Назар.

Провели захисника в останню путь 14 жовтня у Кобриновому, де Сергій Балака прожив майже усе життя.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває сім'ї та близьким Героя. Світла пам'ять

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