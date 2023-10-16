О тяжелой потере сообщили в Тальневской городской территориальной общине, что в Черкасской области. Герою навсегда останется 48 лет.

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В родном обществе простились с защитником

Сергей Балака был родом из села Залесское Черкасской области. После учебы в школе и профессиональном училище он отправился на срочную службу в Керчь.

В 2015 году Сергей участвовал в антитеррористической операции. Боец служил в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины. Тогда он был пулеметчиком и наводчиком ДШК. С начала полномасштабного вторжения Сергей снова стал на защиту страны. С 27 февраля 2022 года он был мобилизован в ВСУ. Ввиду боевого опыта Сергея назначили на должность старшего сапера отделения инженерно-саперного взвода воинской части.

Во время несения службы Сергей Николаевич был удостоен наград, грамот и благодарностей. Его чтило руководство, уважали собратья за искренность, отвагу и справедливый характер. Он останется в их сердцах храбрым воином, добрым собратом и верным сыном украинского народа,

– сообщили в общине.

Герой погиб 21 августа 2023 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У Сергея остались мама Татьяна Михайловна, сестры Людмила и Любовь, жена Инна Петровна, сыновья Денис и Назар.

Провели защитника в последний путь 14 октября в Кобриново, где Сергей Балака прожил почти всю жизнь.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье и близким Героя. Светлая память

Тяжелые потери Украины в войне