Він – боєць 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області. Ігор Дубик разом із "Азовом" перебував на території "Азовсталі" та боронив рідне місто, яке оточили окупанти. Захисник зазнав поранення, 200 днів провів у російському полоні, зазнавав тортур і за цей час схуд на понад 30 кілограмів.

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Відновився та повернувся на фронт

Звернімо увагу, що початок повномасштабного вторгнення застав Ігоря та його дружина у рідному Маріуполі. Він першого ж дня зранку вирушив до військкомату. Але йому відмовили, адже чоловікові було майже 60 років.

Втім, наступного дня у місті добровольцям уже роздавали зброю. Він разом із тероборонівцями боронив Маріуполь. Пізніше вони опинилися з "Азовом" та іншими військовими та поліціянтами на "Азовсталі".

17 травня 2022 року Ігор Дубик вийшов разом з усіма оборонцями Маріуполя, коли захисникам наказали покинути завод. Чоловік був поранений у ногу, його відправили до в'язниці в Оленівці.

Чоловіка безліч разів водили на допити. Захисник втратив понад 30 кілограмів, поки перебував у полоні. Додому він повернувся з вагою 42 кілограми при зрості 180 сантиметрів.

Загалом його утримували 200 днів, а обміняли 1 грудня 2022 року. Дружина Ігоря шукала його та знала, що він був на "Азовсталі", зазнав поранення і що його на ношах побратими винесли з комбінату. Коли ж їй стало відомо, де саме перебуває коханий, долучилася до руху за визволення захисників Маріуполя.

Після звільнення з полону Ігор Дубик не зміг повернутися додому, адже його рідне місто під окупацією. Його на Харківщині очікували дружина Оксана разом із донькою та сином. Рідні на зустріч привезли все, що хотів захисник, – торт "Наполеон", домашні рогалики, сало та хліб. Невдовзі вони поїхали до Львова, куди наприкінці березня 2022 року евакуювалася Оксана.



Ігор Дубик з коханою дружиною Оксаною / Фото з архіву Оксани Дубик

Ігор Дубик провів з рідними менш як два місяці. За цей короткий проміжок часу він переніс операцію та встиг відновитися. 25 лютого він знову став у стрій, долучившись до своєї 109-ї окремої бригади Тероборони.

Пані Оксана, коли дізналася, що її чоловік загинув, написала на своїй сторінці у фейсбук допис.

Війна забрала у мене кохання всього мого життя. При виконанні бойового завдання загинув мій чоловік Ігор Дубик. Я не знаю, як житиму без тебе. Таке враження, що згасло сонце. Ти назавжди залишишся в моєму серці – найкраща у світі людина, мужня, смілива, Захисник України!

– зазначила вона.

Наразі невідомо, коли рідним доправлять тіло загиблого Ігоря Дубика. Те ж стосується дати похорону героя.