Його друзі передають, що він не міг просто дивитися на несправедливість у сусідній країні. Наразі його родина чекає на повернення тіла.
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Втрата України та Румунії
На війні в Україні загинув доброволець з Румунії Рудольф Віттман, якому було 27 років. Він народився та провів дитинство у місті Арад, що розташоване в румунському регіоні Трансильванія. Чоловік був трансильванським угорцем та навчався в угорськомовній школі в Арадському повіті.
МЗС Румунії офіційно підтвердило смерть їх громадянина на фронті. Відомо, що Рудольф перед декілька років був частиною французького Інтернаціонального легіону, але після повномасштабного вторгнення Росії поїхав боронити Україну. Його друзі стверджують, що він "не міг пасивно спостерігати таку несправедливість".
Близькі до Рудольфа люди розповідають, що за рік чоловік вивчив українську мову. Також він знайшов в Україні кохання – його дівчина Іванна поділилася своїми переживаннями у соцмережах та виклала декілька фото з військовим.
Іноземець, який приїхав до України воювати за Україну, боронити мою країну, та став для мене обороною, опорою та підтримкою. Людина, з неймовірним серцем, щирою душею та з неймовірною добротою, – написала вона.
Рудольф вирішив стати на захист чужої країни / Іванна Петрасюк
Трагічні втрати України у війні
- На фронті загинув 31-річний захисник Роман Коркішко родом з села Доброгостів, що у Трускавецькій територіальній громаді. Коли росіяни вдерлися в Україну, то Роман вступив до лав Національної гвардії та почав боронити країну. Він загинув біля Роботиного.
- Також війна забрала добровольця Михайла Кулиняка, що до вторгнення працював у зоні відчуження, а вже після став бойовим медиком. Близько місяця лікарі боролися за життя чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл – на жаль, їм не вдалося.
- На фронті загинув військовий Марк Оз, який став відомий завдяки танцю "Венздей" у тік-тоці. Під час повномасштабного вторгнення він в рядах перших як резервіст пішов воювати спочатку розвідником, а потім – артилеристом.