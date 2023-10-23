Марк Оз був родом з Вінниччини. На жаль, він загинув на Харківщині.

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Що відомо про загиблого Героя

Марк Оз 1998 року народження. Він уродженець села Петримани. Після повномасштабного вторгнення Росії в рядах перших як резервіст пішов воювати спочатку розвідником, а потім – артилеристом.

Свій останній бій Марк Оз прийняв 11 жовтня біля села Іванівка Чугуївського району Харківської області.

Марк міг би щасливо жити, продовжувати бути люблячим сином, гарним товаришем, успішним молодим чоловіком, який мріяв стати актором, якби не проклята війна… Війна, яка без запрошення увірвалася у наше з вами життя, війна, яка змінила долі мільйонів українців, війна, яка залишила ще одну сім’ю без найріднішої людини,

– зазначили у Мурованокуриловецькій селищній раді.

У захисника залишилися мама та брати.

Нагадаємо, що раніше Марк Оз став відомий завдяки відео, на якому станцював тренд "Венздей" на передовій.

Марк Оз станцював танець "Венздей": дивіться відео



Військовий Марк Оз / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим загиблого Героя.

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