Олега Миколенка в останню путь провели рідні, друзі та побратими. Він загинув на Бахмутському напрямку.

До теми "Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ": загинув воїн, син якого мітингував у Черкасах

У Черкасах поховали Олега Миколенка

Чоловік був водієм польової лазні взводу матеріально-технічного взводу 1 стрілецького батальйону. Він загинув 23 жовтня під час обстрілу у Бахмутському районі.

У загиблого Героя залишилися дружина та двоє синів – 9 та 12 років.

Прощання з Олегом Миколенком / фото "ВиЧЕрпно"

Зауважимо, що 21 жовтня син Олега вийшов на мітинг до Черкаської міськради з плакатом: "Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ". Військовий пишався позицією хлопчика.


Син Олега на мітингу / Скриншот

Болючі втрати України

  • Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув майстер-сержант Віталій Павлюк. Він був командиром взводу.
  • Також на фронті в Україні загинув боєць Іноземного легіону Рудольф Віттман. Він був громадянином Румунії, однак з після початку повномасштабного вторгнення вирішив поїхати боронити Україну.
  • А неподалік села Піщанівка в Херсонській області загинув 35-річний Андрій Завгородній. Відомо, що військовий виконував бойове завдання на лівому березі Дніпра.