Наразі ця частина України окупована та не контролюється Збройними Силами. Однак військові активно проводять там операції – зокрема надходила інформація про висадку військ на лівому березі.
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Трагічна втрата на фронті
Поблизу населеного пункту Піщанівка Херсонської області 18 жовтня загинув 35-річний матрос Андрій Завгородній. Відомо, що військовий виконував бойове завдання на лівому березі Дніпра. Наразі цю частину Херсонщини контролюють російські окупанти.
Місце, де загинув у бою Андрій Завгородній / карта DeepStateMap
Полеглий військовий був родом з села Велика Мар’янівка, що в Одеській області. Повідомляється, що зранку 26 жовтня в населеному пункті відбулося прощання з ним. У захисника залишилася мати та рідна сестра.
Знаємо, ніщо не осушить сльози рідних, близьких і друзів. Ваш син, земляк, товариш і побратим завжди для вас залишиться живим, молодим, і завжди поруч. Живіть цією пам’яттю і знайте: ми також зберігаємо ці спогади у серці,
– написали в рідній громаді Андрія
Чоловік загинув боронячи свою країну від окупантів / Білгород-Дністровська райдержадміністрація
Інші трагічні втрати України
- Син українського військового у Черкасах прийшов на мітинг проти розтрати коштів та закликав спрямувати видатки на підтримку захисників. Уже після акції стало відомо, що батько хлопчика загинув того ж дня на Бахмутському напрямку – потрапив під обстріл.
- На фронті загинув військовий Марк Оз, який став відомий завдяки танцю "Венздей" у тік-тоці. Як резервіст він одразу пішов протистояти вторгненню росіян – спочатку був розвідником, а потім артилеристом.
- На фронті в Україні загинув 27-річний військовий з Румунії Рудольф Віттман. Він не міг протсо дивитися на несправедливість в нашій країні та прибув її обороняти. За рік свого перебування він вивчив українські та навіть знайшов своє кохання.