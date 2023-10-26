Наразі ця частина України окупована та не контролюється Збройними Силами. Однак військові активно проводять там операції – зокрема надходила інформація про висадку військ на лівому березі.

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Трагічна втрата на фронті

Поблизу населеного пункту Піщанівка Херсонської області 18 жовтня загинув 35-річний матрос Андрій Завгородній. Відомо, що військовий виконував бойове завдання на лівому березі Дніпра. Наразі цю частину Херсонщини контролюють російські окупанти.

Місце, де загинув у бою Андрій Завгородній / карта DeepStateMap

Полеглий військовий був родом з села Велика Мар’янівка, що в Одеській області. Повідомляється, що зранку 26 жовтня в населеному пункті відбулося прощання з ним. У захисника залишилася мати та рідна сестра.

Знаємо, ніщо не осушить сльози рідних, близьких і друзів. Ваш син, земляк, товариш і побратим завжди для вас залишиться живим, молодим, і завжди поруч. Живіть цією пам’яттю і знайте: ми також зберігаємо ці спогади у серці,

– написали в рідній громаді Андрія

Чоловік загинув боронячи свою країну від окупантів / Білгород-Дністровська райдержадміністрація

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