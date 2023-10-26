Чоловік загинув поблизу населеного пункту Очеретине 20 жовтня. Голова рідного селища Віталія уже оголосив, де проходитиме прощання з захисником.
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Україна втратила ще одного воїна
У Донецькій області 20 жовтня загинув майстер-сержант Віталій Павлюк. Він виконував бойове завдання поблищу населеного пункту Очеретине, Покровського району.
Відомо, що він був командиром взводу технічного забезпечення танкового батальйону військової частини А1815. Родом Віталій був з Макарівської громади, що у Київській області.
Щирі співчуття рідним та близьким Віталія. Вічна та світла памʼять Герою! Навіки в строю,
– написав голова громади Вадим Токар.
Віталій Павлюк боронив Україну на Донеччині / Вадим Токар
Він додав, що прощання полеглим захисником відбудеться 27 жовтня, о 12.00 у Копилові, на площі біля Будинку культури. Розташований він за адресою вулиця Жовтнева, 82. Очільник Макарівської громади закликав громаду провести Героя достойно.
Втрати України у боротьбі
- Під час виконання бойового завдання неподалік села Піщанівка в Херсонській області загинув 35-річний Андрій Завгородній. Населений пункт розташований на лівому березі, який не контролює українська армія.
- Поблизу селища Роботине в Запорізькій області загинув 31-річний Роман Коркішко. На початку вторгнення росіян він вступив до лав Національної гвардії та почав боронити країну – став помічником мінометника.
- Близько місяця лікарі намагалися врятувати життя бойового медика Михайла Кулиняка, який потрапив під російський обстріл, однак їм не вдалося. Відомо, що чоловік раніше працював у зоні відчуження, а згодом став на оборону нашої країни.