Чоловік загинув поблизу населеного пункту Очеретине 20 жовтня. Голова рідного селища Віталія уже оголосив, де проходитиме прощання з захисником.

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Україна втратила ще одного воїна

У Донецькій області 20 жовтня загинув майстер-сержант Віталій Павлюк. Він виконував бойове завдання поблищу населеного пункту Очеретине, Покровського району.

Відомо, що він був командиром взводу технічного забезпечення танкового батальйону військової частини А1815. Родом Віталій був з Макарівської громади, що у Київській області.

Щирі співчуття рідним та близьким Віталія. Вічна та світла памʼять Герою! Навіки в строю,

– написав голова громади Вадим Токар.

Віталій Павлюк боронив Україну на Донеччині / Вадим Токар

Він додав, що прощання полеглим захисником відбудеться 27 жовтня, о 12.00 у Копилові, на площі біля Будинку культури. Розташований він за адресою вулиця Жовтнева, 82. Очільник Макарівської громади закликав громаду провести Героя достойно.

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