До 2014 году героя знали как предпринимателя. Компания Кудабекова занималась изготовлением мебели. Во время Революции Достоинства герой являлся активным ее участником.

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Впоследствии Кудабеков ушел на фронт, защищать Украину от российских окупантов. Службу начал в третьем полку спецназа. Уже в 2017 году герой создал центр тактической подготовки "Волкулака". Также стал одним из соучредителей общественной организации "Союз участников боевых действий и активных граждан".

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, герой как раз служил по контракту в частной военной компании в Африке. Он вернулся, чтобы защитить от врага родной Чернигов.

Его группа спецназначения вела результативную работу, наводя на российские колонны артиллерию, авиацию, Bayraktar, устанавливая мины. Они взяли много трофейной российской боевой техники. Участвовал в поиске российских воздушных террористов, сбиваемых над городом,

– говорится в сообщении.

Герой погиб 31 октября во время выполнения задания в Черниговской области. Он до последнего вздоха защищал родной город и свою страну.