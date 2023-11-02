До 2014 року героя знали як підприємця. Компанія Кудабекова займалася виготовленням меблів. Під час Революції Гідності герой був активним її учасником.

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Згодом Кудабеков пішов на фронт, захищати Україну від російських окупантів. Службу розпочав у 3-му полку спецназу. Вже у 2017 році герой створив центр тактичної підготовки "Волкулака". Також став одним зі співзасновників громадської організації "Спілка учасників бойових дій та активних громадян".

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну герой саме служив за контрактом у приватній військовій компанії в Африці. Він повернувся, щоб захистити від ворога рідний Чернігів.

Його група спецпризначення вела результативну роботу, наводячи на російські колони артилерію, авіацію, Bayraktar, встановлюючи міни. Вони взяли багато трофейної російської бойової техніки. Брав участь у пошуку російських повітряних терористів, яких збивали над містом,

– мовиться у повідомленні.

Герой загинув 31 жовтня під час виконання завдання на Чернігівщині. Він до останнього подиху захищав рідне місто та свою країну.