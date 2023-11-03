Герой загинув 18 жовтня 2023 року. Українському захисникові назавжди залишиться 44 роки.

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Повернувся на щиті ще один Герой

Володимир Москаль був стрільцем-санітаром військової частини. Він долучився до лав ЗСУ 29 січня 2023 року. На жаль, Герой загинув 18 жовтня, виконуючи бойове завдання, біля населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку.

У міськраді повідомили, що Володимир – родом з міста Стрий. У рідному населеному пункті він закінчив школу №3, у Львівському ПТУ №22 здобув освіту. Він працював на швейній фабриці "Стрітекс".

Залишив у скорботі батька, дружину та двох синів. Співчуваємо рідним і близьким, які втратили рідну людину. Про час прибуття додому та чин похорону повідомимо згодом,

– повідомили у міськраді.



Володимир Москаль загинув на фронті / Фото Стрийська міська рада

Рідні Володимира у мережі повідомляли, що зв'язок з ним зник 16 жовтня. Дружина Володимира Віра розшукувала чоловіка. Вона повідомляла, що він служив в одному зі взводів механізованого батальйону 33-ї ОМБр.

"Шукаю чоловіка. Безвісти зниклого Москаль Володимир Михайлович 16.04.1979 року народження. Зник в Запорізькій області", – писала Віра Москаль у мережі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять

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