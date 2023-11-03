Герой загинув 18 жовтня 2023 року. Українському захисникові назавжди залишиться 44 роки.
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Повернувся на щиті ще один Герой
Володимир Москаль був стрільцем-санітаром військової частини. Він долучився до лав ЗСУ 29 січня 2023 року. На жаль, Герой загинув 18 жовтня, виконуючи бойове завдання, біля населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку.
У міськраді повідомили, що Володимир – родом з міста Стрий. У рідному населеному пункті він закінчив школу №3, у Львівському ПТУ №22 здобув освіту. Він працював на швейній фабриці "Стрітекс".
Залишив у скорботі батька, дружину та двох синів. Співчуваємо рідним і близьким, які втратили рідну людину. Про час прибуття додому та чин похорону повідомимо згодом,
– повідомили у міськраді.
Володимир Москаль загинув на фронті / Фото Стрийська міська рада
Рідні Володимира у мережі повідомляли, що зв'язок з ним зник 16 жовтня. Дружина Володимира Віра розшукувала чоловіка. Вона повідомляла, що він служив в одному зі взводів механізованого батальйону 33-ї ОМБр.
"Шукаю чоловіка. Безвісти зниклого Москаль Володимир Михайлович 16.04.1979 року народження. Зник в Запорізькій області", – писала Віра Москаль у мережі.
Болісні втрати України у війні
- У боях біля Роботиного загинув Марк Данилюк. Герою назавжди буде 22 роки. Захисник був родом з Ковеля Волинської області.
- У Черкасах попрощалися з захисником Олегом Миколенком. Він загинув 23 жовтня у Бахмутському районі під час ворожого обстрілу. За кілька днів до смерті його син виходив на мітинг біля Черкаської міськради з плакатом: "Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ". Військовий пишався позицією хлопчика.
- У Києві попрощалися з Героєм, який загинув на "Азовсталі", Олександром Гряником. Тіло загиблого захисника розшукували 8 місяців. Мама Героя розповіла, що Олександр загинув у травні 2022 року під час оборони "Азовсталі". Тоді окупанти скинули авіаційну бомбу на бункер, де був її син.