Герой загинув біля села Роботине. Про це розповів міський голова Ковеля Ігор Чайка.

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У Ковелі попрощалися з Марком Данилюком

Чайка зазначив, що трагедії, спричинені війною, продовжують збирати містян на центральній площі Ковеля.

Трагедії, спричинені Росією, якщо говорити конкретно. Один із тих, хто став на захист своєї держави і загинув у бою за її майбутнє, – ковельчанин Марк Данилюк, із яким ми сьогодні попрощалися. Хлопець, якому на той час був 21 рік, став на захист країни у червні минулого року,

– написав міський голова.

Марк, якому тепер назавжди 22, загинув 16 жовтня біля села Роботине Запорізької області. Боєць – корінний ковельчанин. Навчався у школі № 1, потім – в училищі №7 на токаря та автослюсаря.

Після навчання працював експедитором у приватному підприємстві "Компанія Юкон". Торік у червні його мобілізували до війська. Боєць служив водієм-механіком.

"Для рідних – мами, тата, трьох братів і сестри, Марк завжди був підтримкою і розрадою. Щодня син телефонував мамі із фронту. Але ніколи не розповідав їй про небезпеку, бо дуже беріг і дуже за неї хвилювався. Це – синівська любов і синівська турбота. А ще – Марк часто дарував мамі квіти. А сьогодні всі ми принесли квіти для нього", – зазначив мер.

Він додав, що сьогодні за Героєм плакала велелюдна площа.

"Як про надзвичайно світлу та добру людину сьогодні говорили про Марка його вчителі. Дякую батькам за те, що виховали достойного сина. Дякую полеглому воїнові за його вірність своїй країні та мужність! Маємо робити все, щоб допомагати війську і шанувати пам’ять тих, хто став у ряди війська небесного. Вічна пам’ять Маркові! Слава Україні!" – підсумував Чайка.

Дивіться фото з прощання з бійцем / Фото Ігоря Чайки

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