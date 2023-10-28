Героєві – назавжди 28 років. Вшанувати його прийшли рідні, побратими та просто небайдужі українці, передає 24 Канал.

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Мама Олександра розповіла, що тіло загиблого героя шукали 8 місяців. Рідним радили готуватися до всього: навіть до того, що поховати Олександра не вийде.

Прилетіла бомба у бункер. Там загинуло понад 70 людей. Вони просто живцем згоріли. Була така температура, що плавилося залізо. Ми вже були готові до тієї думки, що не отримаємо нічого,

– зізналася мама героя.

Після удару авіабомби палало усе 3 дні. На четвертий – побратими зайшли у бункер й побачили тіло Олександра. Коли його рідні почули про це, з'явилася надія, що все-таки зможуть провести героя в останню путь.



Прощання з героєм відбулося 28 жовтня / Валентина Поліщук для 24 Каналу

Щемлива розповідь матері героя: дивіться відео

"Я не знаю, як це сказати, що ти відчуваєш радість, коли в тебе є надія отримати рештки тіла свого сина", – розповіла мама Олександра.

Як згадує Олександра його побратим Володимир Мазорчук, який повернувся з полону: дивіться відео





Попрощатися з воїном прийшли побратими / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Рідні місяцями чекали, щоб поховати героя / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Попрощатися з героями прийшли десятки українців / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Олександр загинув на "Азовсталі" / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Героя провели в останню путь у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Олександр загинув 8 травня 2022 року / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Українці ніколи не забудуть подвиг героя / Валентина Поліщук для 24 Каналу

Що відомо про героя

Олександр народився 8 січня 1994 року у Києві. Закінчив факультет мiжнародної економiки i менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Був активним учасником Євромайдану, коли українці виборювали вільне майбутнє для своєї країни. Служив у полку "Азов" Нацгвардії. Брав участь у звільненні від російських окупантів Ірпеня, Гостомеля, Бучі.

Навесні 2022 року добровільно вирушив до Маріуполя, щоб передати захисникам в оточенні Starlink.