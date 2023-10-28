Герою – навсегда 28 лет. Почтить его пришли родные, собратья и просто неравнодушные украинцы.

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Мама Александра рассказала, что тело погибшего героя искали 8 месяцев. Родным советовали готовиться ко всему: даже к тому, что похоронить Александра не получится.

Прилетела бомба в бункер. Там погибли более 70 человек. Они просто заживо сгорели. Была такая температура, что плавилось железо. Мы уже были готовы к тому, что не получим ничего,

– призналась мама героя.

После удара авиабомбы пылало все 3 дня. На четвертый – собратья вошли в бункер и увидели тело Александра. Когда его родные услышали об этом, появилась надежда, что все-таки сможет провести героя в последний путь.



Прощание с героем состоялось 28 октября / Валентина Полищук для 24 Канала

Щемящий рассказ матери героя: смотрите видео

"Я не знаю, как это сказать, что ты испытываешь радость, когда у тебя есть надежда получить останки тела своего сына", – рассказала мама Александра.

Как вспоминает Александра его собратья Владимир Мазорчук, вернувшийся из плена: смотрите видео





Попрощаться с воином пришли собратья / Валентина Полищук для 24 Канала



Родные месяцами ждали, чтобы похоронить героя / Валентина Полищук для 24 Канала



Попрощаться с героями пришли десятки украинцев / Валентина Полищук для 24 Канала



Александр погиб на "Азовстали" / Валентина Полищук для 24 Канала



Героя провели в последний путь в Киеве / Валентина Полищук для 24 Канала



Александр погиб 8 мая 2022 года / Валентина Полищук для 24 Канала



Украинцы никогда не забудут подвиг героя / Валентина Полищук для 24 Канала

Что известно о герое

Александр родился 8 января 1994 года в Киеве. Окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Был активным участником Евромайдана, когда украинцы боролись за свободное будущее для своей страны. Служил в полку "Азов" Нацгвардии. Участвовал в освобождении от российских окупантов Ирпеня, Гостомеля, Бучи.

Весной 2022 года добровольно отправился в Мариуполь, чтобы передать защитникам в окружении Starlink.