Видання Politico сформувало свій щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Цікаво, що найвпливовішу людину ще не оголосили. Але вже відомі переможці у трьох категоріях "Діячі", "Руйнівники" та "Мрійники". В останній переміг Володимир Зеленський.

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Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг-молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не через міць своєї армії чи силу своєї економіки, а через силу свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером,

– пишуть у виданні.

У Politico зробили таку собі ретроспективу для своїх читачів. Згадуючи зухвале відео Зеленського "Ми тут", яке зняли у перші дні повномасштабного вторгнення біля Офісу Президента на Банковій. Також пригадали його культову фразу "Мені потрібні патрони, а не машина", яку він сказав у відповідь на пропозицію США про евакуацію.

Запам'яталися і його промови перед парламентами Європи та низки країн світу. У виданні зазначають, що Зеленський надихав українців продовжувати протистояти російському вторгненню. А ще він вмовляв, соромив, благав нації допомогти нам у цьому.

Журналісти зауважили, що зусилля глави держави принесли свої плоди: союзники з Заходу надають фінансову допомогу, а також дедалі більше озброєння, демонструючи свою рішучість.

Настільки ефективним було лідерство Зеленського, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, просунувши Україну на передній план у боротьбі за членство в ЄС – і ближче, ніж будь-хто вважав можливим, до військового альянсу НАТО,

– наголошують у Politico.



Ім'я найвпливовішої людини в Європі поки невідоме / Скриншот

Хто ще потрапив до рейтингу Politico