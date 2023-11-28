Президент розповів, що провів окрему нараду з міністром із питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним. Глава держави натякнув на сюрпризи для окупантів.

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Росіянам слід готуватися

За словами Зеленського, нарада із Камишіним виявилася "оптимістичною". Український лідер коротко підсумував її результати, анонсувавши міцного ляща для ворога.

Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу,

– наголосив президент.

Провів особливу Ставку

Зеленський повідомив, що сьогоднішня Ставка була особливою – тривалою і детальною. На засіданні, зокрема, обговорили нещодавні масовані атаки дронів і ракет по Україні і дійшли висновку про потребу розвитку і посилення наших мобільних вогневих груп.

Також порушили питання бойових дій. Окрему увагу приділили тим напрямках, де тривають найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Це – Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута.

Крім того, глава держави окремо подякував захисникам Куп'янського напрямку за утримування позицій.

У 2024 році Україна збільшить оборонне виробництво

24 листопада міністр із питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, а також міністр оборони Умєров провели робочу зустріч з українськими виробниками оборонно-промислового комплексу. Відомо, що у цій зустрічі взяли участь понад 30 приватних виробників і державних заводів.

За словами Камишіна, порівняно з минулим роком Україна наростила оборонне виробництво більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком, уточнив міністр.