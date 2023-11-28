Президент рассказал, что провел отдельное совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным. Глава государства намекнул на сюрпризы для оккупантов.

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Россиянам следует готовиться

По словам Зеленского, совещание с Камышиным оказалось "оптимистичным". Украинский лидер кратко подытожил его результаты, анонсировав крепкого леща для врага.

Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу,

– подчеркнул президент.

Провел особую Ставку

Зеленский сообщил, что сегодняшняя Ставка была особенной – длительной и детальной. На заседании, в частности, обсудили недавние массированные атаки дронов и ракет по Украине и пришли к выводу о необходимости развития и усиления наших мобильных огневых групп.

Также подняли вопросы боевых действий. Отдельное внимание было уделено тем направлениям, где продолжаются наиболее интенсивные боевые столкновения. Это – Авдеевка, Марьинка, район Бахмута.

Кроме того, глава государства отдельно поблагодарил защитников Купянского направления за удержание позиций.

В 2024 году Украина увеличит оборонное производство

24 ноября министр по стратегической промышленности Александр Камышин, а также министр обороны Умеров провели рабочую встречу с украинскими производителями оборонно-промышленного комплекса. Известно, что в этой встрече приняло участие более 30 частных производителей и государственных заводов.

По словам Камышина, по сравнению с прошлым годом Украина нарастила оборонное производство более чем в три раза. А на следующий год наши отечественные возможности растут еще в 6 раз – по сравнению уже с 2023 годом, уточнил министр.