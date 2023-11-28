Издание Politico сформировало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. Интересно, что самым влиятельным человеком стал Дональд Туск. Также известны победители в трех категориях "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели". В последней победил Владимир Зеленский.

Читайте также Готовим "хорошие дальнобойные вещи", чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу, – Зеленский

Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг-младший, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично изменяющий ход истории, не через мощь своей армии или силу своей экономики, а через силу своего слова. Президент Украины Владимир Зеленский является таким лидером,

– пишут в издании.

В Politico сделали некую ретроспективу для своих читателей. Вспоминая дерзкое видео Зеленского "Мы здесь", которое сняли в первые дни полномасштабного вторжения у Офиса Президента на Банковой. Также вспомнили его культовую фразу "Мне нужны патроны, а не машина", которую он сказал в ответ на предложение США об эвакуации.

Запомнились и его речи перед парламентами Европы и стран мира. В издании отмечают, что Зеленский вдохновлял украинцев продолжать противостоять российскому вторжению. А еще он уговаривал, стыдил, умолял нации помочь нам в этом.

Журналисты отметили, что усилия главы государства принесли свои плоды: союзники с Запада оказывают финансовую помощь, а также все большее вооружение, демонстрируя свою решимость.

Настолько эффективным было лидерство Зеленского, что ему удалось протолкнуть вещи, которые недавно были немыслимы, продвинув Украину на передний план в борьбе за членство в ЕС – и ближе, чем кто-либо считал возможным, к военному альянсу НАТО,

– отмечают в Politico.

Самым влиятельным человеком в Европе оказался Дональд Туск / Скриншот

Кто еще попал в рейтинг Politico