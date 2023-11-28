Ермак стал четвёртым в списке "деятелей". Его опередил президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен. А после Ермака в рейтинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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" Андрея Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом" Киева. Это связано с тем, что Ермак возглавляет офис президента Владимира Зеленского, чья фамилия происходит от восточнославянского слова "зеленый", а также с тем, что у него есть привычка посещать фотосессии в наряде цвета хаки в стиле милитари", – говорится в сообщении.



Ермак на четвертом месте в рейтинге / Скриншот

Отмечают, что Ермак является вдохновителем стремления Киева к сотрудничеству с развивающимися странами с целью вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина.

Роль Ермака в войне

В издании добавляют, что поскольку заграничные поездки Зеленского достаточно ограничены, именно Ермак ездил в командировку по миру от его имени, встречался с иностранными чиновниками, проводил переговоры и заключал соглашения (что, согласно Конституции Украины, должно принадлежать к компетенции президента, а не его заместителя.

В издании отмечают, что в 2024 году Зеленского может ожидать перевыборная кампания, а "перспектива длительного вторжения подрывает общественную мораль внутри страны", поэтому Ермак возьмет на себя роль "еще более важного посредника президента и его амортизатора".

Также издание отмечает, что самым большим достижением Ермака является "привлечение Китая за стол переговоров во время мирных переговоров в Саудовской Аравии" в августе прошлого года.

Ключевой игрок в военном кабинете

Другой успешный кейс Ермака: расширение и усиление антироссийских санкций в роли сопредседателя (вместе с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России) Международной рабочей группы по вопросам российских санкций, прозванной Экспертной группой Ермака-Макфола.

В то время как Украина разворачивает кампанию по вступлению в ЕС и НАТО и одновременно борется за возвращение своей территории, Ермак получил огромную (некоторые считают, что чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского,

– отмечает издание.

Отмечают, что именно Ермак фактически держит бразды правления в правительстве и парламенте Украины, позволяя своему боссу "сохранять руки (и свой международный имидж) чистыми".

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