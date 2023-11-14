По словам Ермака, решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС свидетельствует о том, что Киев совершает прогресс в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News во время своего визита в Вашингтон.
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Ермак назвал 2 цели президента Зеленского
Андрей Ермак сказал, что Владимир Зеленский имеет 2 цели:
- победить в войне,
- побороть коррупцию.
На вопрос ведущего телеканала о том, что некоторые американские законодатели упрекают Киев в значительном уровне коррупции и якобы отсутствие подотчетности по оказанной Америкой помощи, Ермак сказал, что антикоррупционные реформы продолжаются. И результаты работы есть.
У Президента Зеленского есть две цели: победить в войне против россиян и в (войне) против коррупции. Антикоррупционные реформы продолжаются. И у нас есть свидетельство прогресса и успеха... И рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – думаю, это свидетельство успеха борьбы против коррупции,
– сказал Андрей Ермак.
На вопрос о том, почему США важно продолжать поддерживать Украину, он отметил, что у Киева и Запада есть одни ценности. Украина борется за свободу, демократию и предотвращает риски новой большой войны не только в Европе, но и во всем мире. Ведь если Украина не остановит Путина, то он не остановится.
Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке – те же враги, Россия и Иран,
– отметил он.
Отвечая на вопрос о том, как Киев видит конечную цель в этой войне и как много времени может пойти на это, Ермак рассказал: "У нас есть четкий план". Однако победа Украины и скорость этого процесса напрямую зависят от помощи Запада.
Отметим, что во время этого же интервью Андрей Ермак рассказал, что с помощью США и других союзников ВСУ уже удалось уволить 50% из захваченных Россией территорий с самого начала полномасштабной агрессии.
Ермак находится в США
- Во вторник у главы ОП планируются встречи с американскими конгрессменами и сенаторами, чтобы убедить их в важности дальнейшей помощи Киеву.
- Накануне Ермак встретился с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Известно, что стороны обсудили последние события на поле боя в Украине и подготовку к зиме, включая текущее обеспечение дополнительных средств ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины в противостоянии вражеским атакам.
- Также Ермак провел закрытую встречу с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.