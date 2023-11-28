Єрмак став четвертим у списку "діячів". Його випередив президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. А після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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"Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі", – ідеться в повідомленні.
Єрмак на четвертому місці у рейтингу / Скриншот
Зазначають, що Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, які розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна.
Роль Єрмака у війні
У виданні додають, що оскільки закордонні поїздки Зеленського досить обмежені, саме Єрмак їздив у відрядження по світу від його імені, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника.
У виданні зазначають, що у 2024 році, Зеленського може чекати перевиборча кампанія, а "перспектива тривалого вторгнення підриває суспільну мораль всередині країни", тому Єрмак візьме на себе роль "ще більш важливого посередника президента і його амортизатора".
Також видання зазначає, що найбільшим досягненням Єрмака є "залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії" в серпні минулого року.
Ключовий гравець у воєнному кабінеті
Інший успішний кейс Єрмака: розширення і посилення антиросійських санкцій у ролі співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.
У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського,
– зазначає видання.
Зазначають, що саме Єрмак фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу "зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими".
Що треба знати про рейтинг
- Politico щороку публікує власний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Окрім найвпливовішої людини на континенті, список містить три категорії: "діячі", "руйнівники" та "мрійники".
- Поки що видання опублікувало загальні списки у кожній категорії, але не назвало тих, хто очолив рейтинг і став найвпливовішою людиною Європи і лідера кожної з категорій. Їх оголосять пізніше.