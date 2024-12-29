Отличилась и Ольга Скабеева, которая, очевидно, метит на "трон" Александра Лукашенко. 24 Канал собрал крупнейшие провалы российской пропаганды за 2024 год, детали – читайте далее в материале.

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Соловьев заговорил об отставке Путина

Ища виновных в провалах России в войне, Соловьев бросался на всех. Он поносил и верхушку Кремля – за то, что разворовывают армию, и простых россиян – за просто их несостоятельность и даже посягнул на "святое". В одном из эфиров пропагандиста так занесло, что он призвал "царя" Владимира Путина уйти в отставку – и все из-за коррупции в России.

Не имеет значения, какого цвета кошка, – важно, чтобы она ловила мышей, поэтому переходим конкретно на решение. Если для этого нужна отставка верховного, ну, так...,

– сказал прямо в эфире Соловьев и запнулся.

Он, конечно, поспешил оправдываться и сказал, что не может принимать такие решения, но уже было поздно. Его заявление вызвало настоящий фурор в России и даже "говорящему рту" Путина – Дмитрию Пескову пришлось выходить и комментировать "отставку" Путина.

Соловьев заговорил об отставке Путина: смотрите видео

Пропагандист оправдывался, почему Россия не ликвидировала Зеленского

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву совсем сорвало крышу в 2024 году. За весь год он десятки раз "бомбил" и Лондон, и Берлин, "бил" по Банковой и "разбирался" с Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым, которые не давали ему покоя.

Что интересно, после бесконечных угроз Соловьеву даже пришлось оправдываться (любимое занятие Соловьева в 2024 году после, конечно, "бомбить" полмира), почему же на третий год большой войны Россия так и не смогла ликвидировать президента Зеленского. Оправдания его были совершенно бессмысленными, и он неожиданно приплел к ним Ливан и "Хезболлу".

Пропагандист оправдывается из-за Зеленского: смотрите видео

Скабеева хочет на место Лукашенко

Тяжелый год оказался для другой "звезды" российской пропаганды – Ольги Скабеевой. Она так часто впадала в панику из-за поставок Украине различного западного вооружения, что в Москве, вероятно, закончился корвалол в аптеках. Кроме того, стало понятно, что Скабеева "наметила" себе место путинского дружка – Александра Лукашенко.

В начале полномасштабного вторжения тот стал настоящим мемом, когда собрался на карте показывать "откуда готовылось нападение". А в 2024 году именно Скабеева решила стать "главной по карте", так уж она доставала ее каждый раз, когда Украина получала новое оружие, или только появлялась крупица информации, что может получить.

Американцы изрядно потрепали нервы пропагандистке с передачей ATACMS, потому что пока США решались передать ракеты, Скабеевой приходилось гадать по карте, куда же будут бить ВСУ. Но не только "Атакамсы" нервировали пропагандистку. F-16, разрешение бить западным оружием по России, новейшие украинские разработки – в общем в 2024 году у Скабеевой было немало причин для истерик.

Скабеева достала карту и пугает россиян: смотрите видео

Хотя не только географическими "знаниями" хвасталась Скабеева. Так, недавно она решила посчитать, за сколько минут знаменитый российский "Орешник" долетит до европейских столиц. Пропагандистка так хвасталась оборонкой России, что и не заметила, как феерично опозорилась, а именно – наговорила кучу фейков об "Орешнике".

Паника из-за прорыва ВСУ на Курщине

В августе 2024 года Силы обороны кардинально изменили ход войны. Так, украинские защитники прорвались в Курскую область, чем продемонстрировали, что война может продолжаться не только на территории Украины, но и на территории России. Шокированный Кремль не успел раздать методички пропагандистам, поэтому те испуганно начали работать совсем не в пользу России.

Пропагандисты наконец поняли одну простую истину – Россия вполне серьезно может проиграть в войне. Более того, даже начали готовить россиян, что этими территориями придется "пожертвовать".

"Я считаю, что надо исходить из позиции того, что Россия может проиграть. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не паникерство, это абсолютное осознание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине", – панически заявил один из гостей шоу Соловьева.

Российская пропаганда признала, что Путин может проиграть: смотрите видео

Истерика из-за победы Трампа на выборах

За президентскими выборами в США, ожесточенным противостоянием нынешнего президента Джо Байдена со скандальным экс-президентом Дональдом Трампом следил весь мир. И они, несомненно, стали одной из топ-тем года. Впрочем, для российской пропаганды это были еще те "эмоциональные качели".

С начала года пропагандисты откровенно делали вид, будто на короткой ноге с, как они его называли, Дональдом. Но постепенно риторика менялась, и они пришли к тому, что России выгоднее будет победа старого знакомого Байдена. Поэтому когда на выборах победил непредсказуемый Трамп – в студиях российских пропагандистов забили тревогу.

Один из кремлевских приспешников решил поделиться инсайдами разговора с приближенным к Трампу лицом. И спойлер – этот разговор совсем не порадовал пропагандиста.

Ситуация простая. Я спросил у него об Украине. Там сказали, что позиция, что Россия совершила агрессию в отношении Украины, остается. Республиканцы ее разделяют. Трамп не будет ничего просить от Путина – он именно будет требовать. Будет требование прекратить войну, если Россия не согласится, то у Трампа решатся предоставить Украине такую поддержку, которая заставит Россию пойти на переговоры,

– сказал один из пропагандистов.

Пропагандисты паникуют из-за победы Трампа: смотрите видео

Пропагандисты признали никчемность России

Но несмотря на все угрозы, истерики и позор просто в прямом в эфире, россияне таки говорили правду. Хотя у них это и получалось случайно, потому что просто не умеют держать язык за зубами. Они неоднократно "сливали" проблемы оккупантов, а также признали никчемность России.

В студии пропагандиста Соловьева российский полковник Михаил Ходаренок открыто признал, что реальной войны с НАТО страна-агрессор просто не потянет и будет разгромлена. Ведь российская армия не имеет ресурсов, чтобы тягаться с Западом, и в целом войска НАТО имеют преимущество практически по всем позициям.

"Если Альянс превышает нас (Россию – 24 Канал) вдвое – втрое, то вступать в такое вооруженное противостояние только с традиционным вооружением для нас абсолютно бесперспективно", – шокировал присутствующих российский генерал.

В студии Соловьева признали никчемность России: смотрите видео