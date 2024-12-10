Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что ситуация тут достаточно непростая. Есть несколько сценариев, как Россия будет все обосновывать, если таки пойдет на завершение войны в Украине.

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Пойдет ли Россия на окончание войны

Как отметил Коваленко, видно, что Путин и его окружение пытаются подготовить россиян к завершению войны. Уже были различные сообщения, что Кремль учит чиновников, как говорить об окончании войны. Они будут пытаться убедить россиян, что на самом деле победили в войне. Все эти тезисы будут касаться так называемого "спокойного большинства".

Несмотря на это, есть и другая перехваченная информация. Все детали неуместно сообщать. Она касается больше российских "ультрапатриотов".

Есть определенная информация о тезисах для российских военкоров. Они должны рассказывать, что "война прошла значительно лучше, чем могло быть. Сейчас не вытащили, но надо готовиться к так называемому реваншу. Вот сейчас подготовимся – и через несколько лет попробуем снова решить все задачи",

– заметил Коваленко.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российского диктатора Путина реально принудить к миру. Это возможно сделать только тогда, когда наше государство будет в сильной позиции. А для этого надо большие пакеты военной помощи, дальнобойное оружие и т.п.