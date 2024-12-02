Этому учились вице-губернаторы, которых обязали "правильно" отчитываться перед россиянами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России готовятся заканчивать "сво"

Кремлевские чиновники говорят, что конец так называемой "сво" будет и к нему надо готовиться. Они утверждают, что любые результаты войны должны расцениваться россиянами как победа.

Конечно, не всем гражданам страны-агрессора будет такое по душе, однако Путин собирается ориентироваться на "спокойное большинство", которые будут довольны сохранением за Россией украинских оккупированных территорий.

Речь идет конкретно о "денацификации" и "демилитаризации" Украины, а также захвате четырех украинских регионов.

Это "спокойное большинство" чиновникам поручили "сохранить и расширить".

Кроме того, губернаторов заставят работать над оккупантами, которые вернулись с войны. Чиновники будут наблюдать за ними, что те "не присоединились к протестному движению или криминалу".