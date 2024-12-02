Цього вчилися віцегубернатори, яких зобов'язали "правильно" звітувати перед росіянами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії готуються закінчувати "сво"

Кремлівські чиновники кажуть, що кінець так званої "сво" буде і до нього треба готуватися. Вони стверджують, що будь-які результати війни мають розцінюватися росіянами як перемога.

Звісно, не всім громадянам країни-агресорки буде таке до вподоби, однак Путін збирається орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена збереженням за Росією українських окупованих територій.

Йдеться конкретно про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, а також захоплення чотирьох українських регіонів.

Цю "спокійну більшість" чиновникам доручили "зберегти та розширити".

Окрім того, губернаторів змусять працювати над окупантами, які повернулися з війни. Чиновники будуть наглядати ними, щоб ті "не долучилися до протестного руху чи криміналу".