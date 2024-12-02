Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, прокоментувавши втрати Росії у війні проти України. До прикладу, за 30 листопада Сили оборони знешкодили 1730 особового складу ворога. Ці показники близькі до рекордних.

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Які проблеми виникли у Росії

Як наголосив Коваленко, зараз Росія посилено тисне на фронті. Вони хочуть продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу, що буцімто їх наступ неможливо зупинити. Тому втрати серед окупантів суттєво зросли.

Це не просто рекордні показники. З такими втратами їхня мобілізаційна система не може впоратися. Вони не здатні компенсувати таку кількість військового ресурсу,

– сказав Коваленко.

Російських контрактників пробують фінансово стимулювати. Але навіть такі гроші не дають їм можливість набирати більш ніж 35-40 тисяч потенційних новобранців щомісяця. За цей час вони втрачають більше особового складу.

Зверніть увагу! Російська влада приховує втрати на війні. Незважаючи на це, ЗМІ вже змогли ідентифікували понад 80 тисяч знищених російських окупантів.

Крім того, окупанти вже мають проблеми з технікою. А 2025 році цей дефіцит може стати критичним.

Російський ВПК має досить низький показник нульового циклу виробництва техніки. Більшість техніки вони відновлювали із радянських запасів. Коли вони закінчаться і буде лише власне виробництво, то вони не перекриють втрати, які зазнають щомісяця. Але зараз таки піде етап виснаження людського ресурсу ворога,

– підкреслив Коваленко.