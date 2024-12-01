Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,

танків – 9469 (+6);

бойових броньованих машин – 19369 (+14);

артилерійських систем – 20923 (+14);

РСЗВ – 1253 (+0);

засобів ППО – 1019 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11);

крилатих ракет – 2852 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76);

спеціальної техніки – 3619 (+2).



Втрати ворога на 1 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ