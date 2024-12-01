Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також В Росії виникла проблема, яка у 2025 році стане критичною, – військовий оглядач

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,
  • танків – 9469 (+6);
  • бойових броньованих машин – 19369 (+14);
  • артилерійських систем – 20923 (+14);
  • РСЗВ – 1253 (+0);
  • засобів ППО – 1019 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11);
  • крилатих ракет – 2852 (+1);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76);
  • спеціальної техніки – 3619 (+2).


Втрати ворога на 1 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ