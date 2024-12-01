Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 742130 (+1730) человек,

танков – 9469 (+6);

боевых бронированных машин – 19369 (+14);

артиллерийских систем – 20923 (+14);

РСЗО – 1253 (+0);

средств ПВО – 1019 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11);

крылатых ракет – 2852 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76);

специальной техники – 3619 (+2).



Потери врага на 1 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ