Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 742130 (+1730) человек,
  • танков – 9469 (+6);
  • боевых бронированных машин – 19369 (+14);
  • артиллерийских систем – 20923 (+14);
  • РСЗО – 1253 (+0);
  • средств ПВО – 1019 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11);
  • крылатых ракет – 2852 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76);
  • специальной техники – 3619 (+2).


Потери врага на 1 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ