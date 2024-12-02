Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, прокомментировав потери России в войне против Украины. К примеру, за 30 ноября Силы обороны обезвредили 1730 личного состава врага. Эти показатели близки к рекордным.

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Какие проблемы возникли в России

Как подчеркнул Коваленко, сейчас Россия усиленно давит на фронте. Они хотят продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что якобы их наступление невозможно остановить. Поэтому их потери на фронте существенно возросли.

Это не просто рекордные показатели. С такими потерями их мобилизационная система не справляется. Они не способны компенсировать такое количество военного ресурса, – сказал Коваленко.

Российских контрактников пытаются финансово стимулировать. Но даже такие деньги не дают им возможность набирать более 35-40 тысяч потенциальных новобранцев ежемесячно. За это время они теряют больше личного состава.

Обратите внимание! Российские власти скрывают потери на войне. Несмотря на это, СМИ уже смогли идентифицировать более 80 тысяч уничтоженных российских оккупантов.

Кроме того, оккупанты уже испытывают проблемы с техникой. А в 2025 году этот дефицит может стать критическим.

Российский ВПК имеет достаточно низкий показатель нулевого цикла производства техники. Большинство техники они восстанавливали из советских запасов. Когда они закончатся и будет только собственное производство, то они не перекроют ежемесячные потери. Но сейчас пойдет этап истощения человеческого ресурса врага,

– подчеркнул Коваленко.