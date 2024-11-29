Станом на 29 листопада, за даними Генштабу, Росія втратила понад 738 тисяч солдатів. Тим часом ЗМІ вже відомі імена 80 973 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Які категорії росіян гинуть найчастіше

Спостерігається стрімке зростання втрат серед військовослужбовців – добровольців, які підписали контракт після початку вторгнення, багато з яких гинуть протягом двох – чотирьох тижнів після відправлення на фронт.

Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22 відсотків від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони.

Рік тому – у листопаді 2023 року – добровольці становили лише 14 відсотків від загальної кількості втрат.

Частка засуджених, відправлених на фронт із місць позбавлення волі, навпаки, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26 відсотків від усіх втрат, а зараз лише 18 відсотків.

Але підрозділи, складені з ув'язнених, як і раніше, розташовані на передовій і забирають на себе частину бойового навантаження.

Щонайменше 52 відсотків усіх загиблих – люди, які не були пов'язані з російською армією на момент початку війни.

Реальна кількість людей, які прийшли в армію з цивільного життя вже після початку вторгнення та загиблих на фронті, набагато вища, оскільки журналісти не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28 відсотків зі встановлених ними загиблих.

Громадянами з яких регіонів найчастіше жертвує Кремль

Наразі у лідери за кількістю підтверджених втрат вийшли Башкортостан, Татарстан та Свердловська область. Але ситуація у цих регіонах значно різниться.

Свердловська область піднялася на верхні рядки цього списку після початку мобілізації та масового вербування на фронт із колоній. У регіоні працює багато промислових компаній, на базі яких було легше проводити мобілізацію. Також в області розташовується низка великих виправних колоній, з яких на фронт ув'язнених активно забирала спочатку ПВК "Вагнер", а потім і Міністерство оборони.

Татарстан увійшов до трійки регіонів із найвищою кількістю підтверджених втрат у 2024 році. Це насамперед пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, які збирають дані про загиблих. Дані інших регіонів набагато менш повні.

BBC перерахувала кількість підтверджених загиблих військових на кожні 10 тисяч чоловічого населення в регіонах віком від 16 років до 61 року.

У перерахунку на душу населення за кількістю втрат лідирують Тива, Бурятія та Алтай. Найнижчі показники смертності спостерігаються у Москві та Санкт-Петербурзі. Чоловік із Тиви має у дев'ять разів більше шансів загинути на війні, ніж мешканець Москви.