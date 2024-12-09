Президент Украины подчеркнул партнерам, что Владимир Путин не хочет окончания войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Путина нужно принудить

Зеленский считает, что российского президента нужно принудить к миру.

Принудить можно только, если Украина сильная. Сильная Украина перед любой дипломатией – это сильная на поле боя,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, это предполагает сильную армию, пакеты оружия, дальнобойные системы, безусловно. Зеленский в очередной раз напомнил, что Украине это нужно, однако он также вновь подчеркнул, что, что целиться наше государство будет исключительно по военным объектам.

Зеленский обсуждал с Трампом возможность замораживания войны в Украине, подчеркивая важность связи с американской стороной и совместных шагов с европейскими лидерами. Дональд Трамп известен своими заявлениями о скором окончании войны в Украине.