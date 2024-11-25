24 Канал подловил пропагандистку на фейках. Интересно, что в ролике один из ученых заявляет, что у России большой опыт по противостоянию противоракетным системам. С учетом успехов ВСУ на Курщине это звучит по меньшей мере комично.

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Что Скабеева говорит о "Орешнике"

На Западе считают подлетное время "Орешника": Великобритания – 19 минут, Бельгия – 14 минут, Германия – 11 минут, Польша – 8 минут. До Киева – еще меньше...

– говорится в ее заметке.

В своем видео пропагандистка говорит, что, предположительно, 6 боевых блоков – стандартная нагрузка "Орешника". Она демонстративно оперирует различными умными терминами, но порой читает текст невпопад. Кроме того поддерживает дикую теорию россиян "мы ударили блоками по подземным заводам в Днепре, вот почему вы не видели взрывов".

Скабеева гордится тем, что Россия предупредила США о пусках за полчаса до них, тем, что ракету можно делать с ядерным боевым зарядом, и тем, что её якобы нельзя перехватить. И очень удивляется, почему фото остатков "Орешника" сделаны на фоне зеленой травы. Мол, правдивость этих фотографий нельзя проверить. Здесь следует сказать, что, во-первых, в Украине еще есть зеленая трава на улице, а во-вторых, фото было сделано на искусственном газоне.

Она пространно цитирует Пескова и Путина, различных российских ученых – все для того, чтобы у зрителя сформировалось мнение "власть заботится о нас, Россия мощная". Пропагандистка приводит данные о скорости ракет мировых ПВО, которые есть на вооружении Украины, чтобы показать, мол, противодействия российскому "чудо-оружию" нет.

Компьютерное моделирование пусков "Орешника" будто программирует зрителя гордиться успехами российского оборонпрома. А проще сказать – зомбирует.

Дальше еще интереснее: Скабеева вдохновенно рассказывает, что ракета – это секретная разработка. Даже "экспертное сообщество" не знает, где именно разработан "Орешник", на какой базе. А еще намекает, что это все же мог быть "Ярс". Здесь следует посоветовать "экспертам" проконсультироваться с украинскими разведчиками, которые наблюдали за испытанием на полигоне.

В конце концов, ролик Скабеевой был бы неполным без угроз в сторону Запада.

Распиаренный "Орешник" якобы может быстро достать европейские столицы / Скриншот 24 канала

Но украинцев это не запугало. Они высмеяли причудливое название ракеты и создали ряд мемов. В частности, напомнили Путину его же слова о "будем щёлкать как орехи" – именно так диктатор в 2022 году обещал поступать с западными системами ПВО. И ждут ПВО "Лещина".