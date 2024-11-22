СМИ, после удара гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Украине, предположили, что это может быть репетиция ядерного удара. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что это довольно странные заявления, ведь это событие можно трактовать по-разному.

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Планы России

Путину могут быть очень выгодны опасения мира связанные с вероятным применением ядерного оружия. Таким образом кремлевскому диктатору будет легче манипулировать западными партнерами Украины.

Михаил Шейтельман подчеркнул, что с первого дня полномасштабного вторжения Россия атаковала наше государство ракетами Искандер. Это оружие также является носителем ядерной боеголовки, однако оккупанты во время ударов применяли конвенционные средства поражения.

Эта ситуация (использование "Орешника" – 24 Канал) ничем не отличается от предыдущих,

– сказал он.

Политтехнолог отметил, что пока нет полноценной характеристики ракеты "Арешник", поэтому он привел пример чем отличается подобный вид вооружения "Рубеж" от Искандера.

Говорится о том, что традиционная боеголовка Искандер имеет вес 480 килограммов, а "Рубеж" – 1250. Это не очень большая разница по сравнению с общей массой обеих ракет. Искандер – 4800 килограммов, а "Рубеж" – 50 тонн.

Но и то, и то является носителем ядерного оружия. И сам Путин прямо говорил, что Россия может применить ядерное оружие, ввиду своей доктрины. Единственное, что может делать Запад – готовиться к этому. Однако пока неизвестно, способны ли там немедленно ответить на такой удар, чтобы остановить Россию,

– высказался Шейтельман.

К слову, по данным AFP, НАТО заявило, что запуск Россией баллистической ракеты 21 ноября не изменит ход войны и не повлияет на поддержку Украины со стороны Альянса. Пресс-секретарь Фарах Дахлаллах назвала этот удар еще одним примером атак на украинские города, подчеркнув, что союзники остаются преданными своим обязательствам.