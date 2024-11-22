ЗМІ, після удару гіперзвуковою ракетою "Орешник" по Україні, припустили, що це може бути репетиція ядерного удару. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що це доволі дивні заяви, адже цю подію можна трактувати по-різному.

Дивіться також Майор запасу пояснив, чому Росія попередила США про удар "Орешником"

Плани Росії

Путіну можуть бути дуже вигідні побоювання світу пов'язані із ймовірним застосуванням ядерної зброї. Таким чином кремлівському диктатору буде легше маніпулювати західними партнерами України.

Михайло Шейтельман підкреслив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росія атакувала нашу державу ракетами Іскандер. Ця зброя також є носієм ядерної боєголовки, однак окупанти під час ударів застосовували конвенційні засоби ураження.

Ця ситуація (використання "Орешника" – 24 Канал) нічим не відрізняється від попередніх,

– сказав він.

Політтехнолог зауважив, що поки немає повноцінної характеристики ракети "Орешник", тому він навів приклад чим відрізняється подібний вид озброєння "Рубеж" від Іскандера.

Мовиться про те, що традиційна боєголовка Іскандер має вагу 480 кілограмів, а "Рубеж" – 1250. Це не дуже велика різниця порівняно із загальною масою обох ракет. Іскандер – 4800 кілограмів, а "Рубеж" – 50 тонн.

Але і те, і те є носієм ядерної зброї. І сам Путін прямо говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю, зважаючи на свою доктрину. Єдине, що може робити Захід – готуватись до цього. Однак поки невідомо, чи там здатні негайно відповісти на такий удар, щоб зупинити Росію,

– висловився Шейтельман.

До слова, за даними AFP, НАТО заявило, що запуск Росією балістичної ракети 21 листопада не змінить хід війни та не вплине на підтримку України з боку Альянсу. Речниця Фарах Дахлаллах назвала цей удар ще одним прикладом атак на українські міста, підкресливши, що союзники залишаються відданими своїм зобов'язанням.