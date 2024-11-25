24 Канал підловив пропагандистку на фейках. Цікаво, що в ролику один з учених заявляє, що в Росії великий досвід щодо протистояння протиракетним системам. З огляду на успіхи ЗСУ на Курщині це звучить щонайменше комічно.

До теми Це не перша ракета: що не так з російськими погрозами "Орешником"

Що Скабєєва каже про "Орешник"

На Заході рахують підлітний час "Орешника": Велика Британія – 19 хвилин, Бельгія – 14 хвилин, Німеччина – 11 хвилин, Польща – 8 хвилин. До Києва – ще менше…

– мовиться в її дописі.

У своєму відео пропагандистка каже, що, імовірно, 6 бойових блоків – стандартне навантаження "Орешника". Вона демонстративно оперує різними розумними термінами, але часом читає текст невлад. До того ж підтримує дику теорію росіян "ми вдарили блоками по підземних заводах у Дніпрі, от чому ви не бачили вибухів".

Скабєєва пишається тим, що Росія попередила США про пуски за пів години до них, тим, що ракету можна робити з ядерним бойовим зарядом, і тим, що її нібито не можна перехопити. І дуже дивується, чому фото решток "Орешника" зроблені на тлі зеленої трави. Мовляв, правдивість цих світлин не можна перевірити. Тут слід сказати, що, по-перше, в Україні ще є зелена трава на вулиці, а по-друге, фото було зроблено на штучному газоні.

Вона розлого цитує Пєскова та Путіна, різноманітних російських учених – усе для того, щоб у глядача сформувалася думка "влада дбає про нас, Росія потужна". Пропагандистка наводить дані про швидкість ракет світових ППО, які є на озброєнні України, щоб показати, мовляв, протидії російській "диво-зброї" нема.

Комп'ютерне моделювання пусків "Орешника" ніби програмує глядача пишатися успіхами російського оборонпрому. А простіше сказати – зомбує.

Далі ще цікавіше: Скабєєва натхненно розказує, що ракета – це секретна розробка. Навіть "експертна спільнота" не знає, де саме розроблено "Орешник", на якій базі. А ще натякає, що це все ж міг бути "Ярс". Тут слід порадити "експертам" проконсультуватися з українськими розвідниками, які спостерігали за випробуванням на полігоні.

Зрештою, ролик Скабєєвої був би неповним без погроз у бік Заходу.

Розпіарений "Орешник" нібито може швидко дістати європейські столиці / Скриншот 24 Каналу

Але українців це не залякало. Вони висміяли химерну назву ракети та створили низку мемів. Зокрема, нагадали Путіну його ж слова про "будєм щьолкать как арєхі" – саме так диктатор у 2022 році обіцяв чинити із західними системами ППО. І чекають на ППО "Ліщина".