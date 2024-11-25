Наразі у мережі з'явилось відповідне відео, інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кіберборошно".

Дивіться також Росія з переляку готується до ударів: які "жирні" цілі можуть знищити ATACMS

"ATACMS винесли С-400 на Курщині. Як американська балістика цієї ночі кохала аеродром та ППО росіян, – ідеться у дописі до відео.

Зокрема, оприлюднили кадр із детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території летовища.

Аналітики успішно визначили географічне розташування ділянок, що зазнали нещодавніх пошкоджень, ідентифікувавши їх в межах стоянки, призначеної для авіаційної техніки, в тому числі бойових літаків.

Момент удару ATACMS і знищення ППО ворога: відео

Залишається незрозумілим, чи були ці літаки присутні на місці під час удару. Крім того, блогери, пов'язані з російською військовою авіацією, підтвердили повідомлення про удар балістичними ракетами. Зокрема, відомий пропагандист Ілля Туманов, який веде канал "Винищувач-бомбардувальник", стверджує, що загалом під час атаки було випущено вісім ракет.

За його словами, системи протиповітряної оборони аеродрому віпрацювали лише по 7 ракетах. При цьому росіянин наголосив, що має на увазі саме про спроби перехоплення, а не безпосередньо збиття.

Офіційно наразі Україна цю інформацію щодо атаки не коментувала.