Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького у коментарі для телеканалу "Ми-Україна".

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Що кажуть у ГУР про випробування "Орешника"

Скібіцький зазначив, що українська розвідка відстежувала всі попередні випробування, які відбувалися у Росії.

Мінімум три випробування було цієї ракети ("Орешник", – 24 Канал), які проводили на полігонах,

– зауважив заступник начальника ГУР.

Водночас він пояснив, що в цих випробування, безумовно, є загроза для України, адже це свідчить про появу в Росії серійного виробництва нового ракетного комплексу.

Окрім того, Вадим Скібіцький розповів, що ракета, якою Росія завдала ударів по Дніпру 21 листопада, дійсно має всі ознаки ракетного комплексу середньої дії.

За уламками, які вдалося виявити на місці влучання, за словами заступника начальника ГУР, основа ракети "Орешник" – це "Ярс", який перебуває на бойовому чергуванні у Росії і виготовляється більше ніж 10 років.

Довідка! "Ярс" – російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Є модифікацією ракети комплексу "Тополь-М". Її випробування почалися у 2007 році, а у 2010 – прийняли в експлуатацію.

"Прототипом для неї був "Тополь". Є певні особливості, вдосконалення системи наведення. І те, що ми бачимо, що на ракеті встановлена система телеметрії, це раз вказує, що це був реальній дослідницько-бойовий пуск в рамках програми "Орешник"", – пояснив Скібіцький.

Він також зазначив, що цей тип ракети буде дозволяти країні-агресорці здійснювати удари на відстань щонайменше 5 тисяч кілометрів.

До слова, Вадим Скібіцький раніше розповідав, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру. Адже для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань.