Відзначилася й Ольга Скабєєва, яка, очевидно, мітить на "трон" Алєксандра Лукашенка. 24 Канал зібрав найбільші провали російської пропаганди за 2024 рік, деталі – читайте далі у матеріалі.

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Соловйов заговорив про відставку Путіна

Шукаючи винних у провалах Росії у війні, Соловйов кидався на всіх. Він поносив і верхівку Кремля – за те, що розкрадають армію, і простих росіян – за просто їхню недолугість та навіть посягнув на "святе". В одному з ефірів пропагандиста так занесло, що він закликав "царя" Владіміра Путіна піти у відставку – і все через корупцію в Росії.

Не має значення, якого кольору кішка, – важливо, щоб вона ловила мишей, тому переходьмо конкретно на рішення. Якщо для цього потрібна відставка верховного, ну, то...,

– сказав прямо в ефірі Соловйов і запнувся.

Він, звісно, поспішив виправдовуватися і сказав, що не може ухвалювати такі рішення, та вже було пізно. Його заява спричинила справжній фурор в Росії і навіть "говорящєму рту" Путіна – Дмітрію Пєскову прийшлося виходити і коментувати "відставку" Путіна.

Соловйов заговорив про відставку Путіна: дивіться відео

Пропагандист виправдовувався, чому Росія не ліквідувала Зеленського

Російському пропагандисту Владіміру Соловйову зовсім зірвало дах у 2024 році. За весь рік він десятки разів "бомбив" і Лондон, і Берлін, "бив" по Банковій та "розбирався" з Володимиром Зеленським і Кирилом Будановим, які не давали йому спокою.

Що цікаво, після нескінченних погроз Соловйову навіть прийшлося виправдовуватися (улюблене заняття Соловйова у 2024 році після, звісно, "бомбити" пів світу), чому ж на третій рік великої війни Росія так і не змогла ліквідувати президента Зеленського. Виправдання його були геть безглуздими, і він неочікувано приплів до них Ліван і "Хезболлу".

Пропагандист виправдовується через Зеленського: дивіться відео

Скабєєва хоче на місце Лукашенка

Важкий рік виявився для іншої "зірки" російської пропаганди – Ольги Скабєєвої. Вона так часто впадала в паніку через постачання Україні різного західного озброєння, що в Москві, певно, закінчився корвалол в аптеках. Крім того, стало зрозуміло, що Скабєєва "намітила" собі місце путінського друзяки – Алєксандра Лукашенка.

На початку повномасштабного вторгнення той став справжнім мемом, коли зібрався на карті показувати "откуда готовілось нападєніє". А у 2024 році саме Скабєєва вирішила стати "головною по карті", так вже вона діставала її кожного разу, коли Україна отримувала нову зброю, або лише з'являлася крихта інформації, що може отримати.

Американці неабияк потріпали нерви пропагандистці з передачею ATACMS, бо поки США наважувалися передати ракети, Скабєєвій доводилося гадати по карті, куди ж битимуть ЗСУ. Та не тільки "Атакамси" нервували пропагандистку. F-16, дозвіл бити західною зброєю по Росії, новітні українські розробки – загалом у 2024 році у Скабєєвої було чимало причин для істерик.

Скабєєва дістала карту і лякає росіян: дивіться відео

Хоча не лише географічними "знаннями" хизувалася Скабєєва. Так, нещодавно вона вирішила порахувати, за скільки хвилин славнозвісний російський "Орешник" долетить до європейських столиць. Пропагандистка так вихвалялася оборонкою Росії, що й не помітила, як феєрично зганьбилася, а саме – наговорила купу фейків про "Орешник".

Паніка через прорив ЗСУ на Курщині

У серпні 2024 року Сили оборони кардинально змінили хід війни. Так, українські захисники прорвалися у Курську область, чим продемонстрували, що війна може тривати не лише на території України, а й на території Росії. Шокований Кремль не встиг роздати методички пропагандистам, тож ті перелякано почали працювати зовсім не на користь Росії.

Пропагандисти нарешті зрозуміли одну просту істину – Росія цілком серйозно може програти у війні. Ба більше, навіть почали готувати росіян, що цими територіями доведеться "пожертвувати".

"Я вважаю, що треба виходити з позиції того, що Росія може програти. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо програти. І це не панікерство, це абсолютне усвідомлення тієї ціни, яку доведеться заплатити нам і нашій батьківщині", – панічно заявив один з гостей шоу Соловйова.

Російська пропаганда визнала, що Путін може програти: дивіться відео

Істерика через перемогу Трампа на виборах

За президентськими виборами у США, запеклим протистоянням нинішнього президента Джо Байдена зі скандальним експрезидентом Дональдом Трампом стежив увесь світ. І вони, безсумнівно, стали однією з топтем року. Утім, для російської пропаганди це були ще ті "емоційні гойдалки".

Від початку року пропагандисти відверто удавали, ніби на короткій нозі з, як вони його називали, Дональдом. Та поступово риторика змінювалася, й вони прийшли до того, що Росії вигіднішою буде перемога старого знайомого Байдена. Тож коли на виборах переміг непередбачуваний Трамп – у студіях російських пропагандистів забили на сполох.

Один з кремлівських посіпак вирішив поділитися інсайдами розмови з наближеною до Трампа особою. І спойлер – ця розмова зовсім не порадувала пропагандиста.

Ситуація проста. Я запитав в нього про Україну. Там сказали, що позиція, що Росія вчинила агресію щодо України, залишається. Республіканці її поділяють. Трамп не нічого проситиме від Путіна – він саме вимагатиме. Буде вимога припинити війну, якщо Росія не погодиться, то у Трампа розв'яжуться надати Україні таку підтримку, яка змусить Росію піти на переговори,

– сказав один з пропагандистів.

Пропагандисти панікують через перемогу Трампа: дивіться відео

Пропагандисти визнали нікчемність Росії

Та попри всі погрози, істерики та ганьбу просто в прямому в ефірі, росіяни таки говорили правду. Хоч у них це й виходило випадково, бо просто не вміють тримати язика за зубами. Вони неодноразово "зливали" проблеми окупантів, а також визнали нікчемність Росії.

У студії пропагандиста Соловйова російський полковник Міхаїл Ходарьонок відкрито визнав, що реальної війни з НАТО країна-агресорка просто не потягне й буде розгромлена. Адже російська армія не має ресурсів, щоб тягатися із Заходом, і загалом війська НАТО мають перевагу практично по всіх позиціях.

"Якщо Альянс перевищує нас (Росію – 24 Канал) вдвічі – втричі, то вступати у таке збройне протистояння тільки з традиційним озброєнням для нас абсолютно безперспективно", – шокував присутніх російський генерал.

У студії Соловйова визнали нікчемність Росії: дивіться відео