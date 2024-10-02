Відомий російський пропагандист Владімір Соловйов обурився через історію "мальчіка", батькам якого прислали велетенський список. Він закликав саджати за ґрати всіх, хто обкрадає армію, адже, мовляв, Росія виділяє на неї шалені кошти, передає 24 Канал.

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Соловйов розніс верхівку Кремля через "мальчіка", якого призвали

Російський пропагандист на телебачені розповів про історію "мальчіка", який служить. Його батькам прислали велетенський список, що потрібно купити. Соловйова ж попросили допомогти.

От в мене просте питання. Країна виділяє шалені кошти, щоб все було. Це свавілля одного командира? Це просто шкіру спускати з таких треба, саджати за статтю дискредитації армії, які говорять ідіть і купіть,

– обурився він.

Пропагандист додав, що в російських військових повинно бути абсолютно все.

Крім того, він наголосив на тому, як його країна пройшла через часткову мобілізацію. Соловйов сказав про особу, яка, буцімто, зараз сидить за ґратами, адже вона була винна в тому, що тоді всі ходили і все купували. Зрозуміло, ні імені, ні прізвища він "не пригадав".

Поки російські пропагандисти намагаються "викрити правду", Владімір Путін та вся верхівка Кремля продовжує обкрадати свою армію. Правоохоронні органи країни-агресорки, буцімто, не мають поняття, що відбувається.

Цікаво! Соловйов вже не вперше критикує дії Кремля. Так, нещодавно він натякнув на необхідності відставки Путіна. Пропагандист заявив, що для покращення обороноздатності Росії та боротьби з корупцією можливо необхідна "відставка верховного".