В прямому ефірі пропагандист заявив, що для покращення обороноздатності Росії та для більш ефективної боротьби з корупцією можна навіть допустити "відставку верховного".

Дивіться також "Концтабори та війська НАТО": що розповідає російська пропаганда про Курщину

Соловйов про відставку Путіна

"Не має значення, якого кольору кішка – важливо, щоб вона ловила мишей, тому давайте переходити конкретно на рішення. Якщо для цього потрібна відставка верховного, ну, то...", – сказав Соловйов і запнувся. Тим часом присутні у залі видали театральні звуки подиву.

Заява Соловйова: дивіться відео

Після цього пропагандист додав, що він не уповноважений приймати такі рішення.

Нагадаємо, нещодавно у студію Владіміра Соловйова прийшов чоловік скандально відомої російської пропагандистки Маргаріти Симоньян. Він заявив, що так звана "спєцапєрация" йде за планом.

Водночас він розкритикував погрози Владіміра Путіна щодо застосування ядерної зброї. Соловйов не зміг пробачити такого нахабства та сказав, що такі заяви кремлівського диктатора відповідають державній доктрині. "Але ж за цією доктриною ми вже давно мали ударити", – ляпнув Кеосаян, після чого всі у студії замовкли, боячись сказати щось зайве.