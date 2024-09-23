Тігран Кеосаян, чоловік головної російської пропагандистки, не знає як, згідно з кремлівськими методичками, правильно називати те, що Росія робить на території України. Він плутається чи то війна, чи "спеціальна операція", пише 24 Канал.

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Двозначні заяви

Чоловіка Симоньян так "цікавить" війна, що він навіть не знає точно скільки часу триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проте він переконаний, що все йде за планом.

План дійсно хороший, а підтверджує це те, що в Україні розуміють, що є необхідність втягнути у війну НАТО, бо по-іншому немає шансів на перемогу,

– сказав він.

Соловйов відчувши конкуренцію, адже лише він може так відкрито та нахабно брехати, почав ставити Кеосаяна на місце.

Він заявив, що Росія однозначно не мала плану, щоб на її територію зайшли чужі війська. Начебто лише завдяки "героїзму" російських військ вдалось зупинити просування Сил оборони до Курської АЕС.

Закликав припинити ядерний шантаж

Чоловік Симоньян іронічно розкритикував погрози Владіміра Путіна щодо застосування ядерної зброї. Соловйов не зміг пробачити такого нахабства та сказав, що такі заяви кремлівського диктатора відповідають державній доктрині.

Але ж за цією доктриною ми вже давно мали ударити (ядерною зброєю – 24 Канал),

– ляпнув Кеосаян.

Після цієї фрази всі замовкли, боячись сказати щось зайве, адже у Росії ні публічно, ні приватно не можна сумніватись у діях чи висловлюваннях Владіміра Путіна.