Ядерні лякалки більше не працюють: як Путін намагається захистити свої "червоні лінії"

Але всередині Кремля зростає визнання того, що неодноразові ядерні погрози починають втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються,

– пише видання.

Аналітики та чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, заявили, що Путін розраховує на більш обмежену відповідь Заходу на дозвіл на удари далекобійною зброєю.

Російський чиновник каже, що відбулося "перенасичення" ядерними погрозами і вони вже нікого не лякають. Ще один науковець країни-агресорки зазначає, що ядерний варіант є "найменш можливим".

Це дійсно призведе до незадоволення серед партнерів Росії на Глобальному Півдні, а також тому, що, очевидно, з військового погляду, це не дуже ефективно,

– стверджує він.

Путін шукає низку варіантів, щоб стримати підтримку Заходу для України та спробувати впровадити свої червоні лінії. Ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо "Путін відчує, що існує загроза існуванню Росії в її нинішньому вигляді, коли він вважає, що іншого виходу немає".

Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії буде важко довести. Зокрема, Кремль може звернутися за допомогою до хуситів.

Пов'язаний з Кремлем військовий аналітик припустив, що можливі відповіді можуть включати закриття посольства Великобританії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються F-16. Інші ж експерти називають цей варіант малоймовірним.