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24 Канал Новости мира Ядерные пугалки больше не работают: как Путин пытается защитить свои "красные линии"
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Ядерные пугалки больше не работают: как Путин пытается защитить свои "красные линии"

Дмитрий Усик

Источник:

The Washington Post
Красные линии Путина
Красные линии Путина / Коллаж 24 Канала
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В Кремле растет осознание того, что Запад не поддается ядерным угрозам. В связи с этим Путин ищет новые пути защиты своих "красных линий".

Издание The Wassington Post пишет, что на прошлой неделе Владимир Путин предупредил, что одобрение Западом удара Украины вглубь России будет означать, что Москва находится в состоянии войны с НАТО. На фоне этого российские пропагандисты бросились "бряцать ядерным оружием".

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Как Россия будет реагировать на пересечение "красных линий"

Так, журналисты вспоминают, что в России уже предлагали сделать "имитацию" ядерных ударов и сжечь фанерные объекты Лондона и Вашингтона. Также там снова звучали угрозы удара межконтинентальными ракетами по Европарламенту.

Но внутри Кремля растет признание того, что неоднократные ядерные угрозы начинают терять свою силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются,
– пишет издание.

Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, заявили, что Путин рассчитывает на более ограниченный ответ Запада на разрешение на удары дальнобойным оружием.

Российский чиновник говорит, что произошло "перенасыщение" ядерными угрозами и они уже никого не пугают. Еще один ученый страны-агрессора отмечает, что ядерный вариант является "наименее возможным".

Это действительно приведет к недовольству среди партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, это не очень эффективно,
– утверждает он.

Путин ищет ряд вариантов, чтобы сдержать поддержку Запада для Украины и попытаться внедрить свои красные линии. Ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться только в том случае, если "Путин почувствует, что существует угроза существованию России в ее нынешнем виде, когда он считает, что другого выхода нет".

Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры на Западе, где участие России будет трудно доказать. В частности, Кремль может обратиться за помощью к хуситам.

Связанный с Кремлем военный аналитик предположил, что возможные ответы могут включать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются F-16. Другие же эксперты называют этот вариант маловероятным.