Такой тезис он озвучил в интервью The Times. Пока еще действующий Генеральный секретарь напомнил обо всех предыдущих разговорах главы Кремля, которые тот так и не реализовал.

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Столтенберг не верит в красные линии Путина

Йенс Столтенберг отметил, что в случае разрешения Украине бить по целям в России дальнобойными западными ракетами "неправильно говорить, что союзники Североатлантического альянса станут стороной конфликта".

По его словам, КНДР и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта. Генсек также отверг предупреждение о том, что такое разрешение будет красной линией, которая поставит Россию "в состояние войны" с НАТО.

Он (Путин – 24 Канал) и раньше объявлял много красных линий, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное привлечение союзников по НАТО к конфликту. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире,

– заявил Столтенберг.

По его мнению, диктатор осознает и тот факт, что ядерную войну нельзя выиграть и не следует ее вести, и в Альянсе "неоднократно давали ему это понять".

Напомним, недавно Путин сказал, если Запад позволит Украине бить вглубь России – это якобы "существенно изменит саму суть и природу конфликта". По его словам, соответствующее решение будет означать, что страны НАТО, в частности США и европейские страны, вступили в войну с Россией.