Об этом сообщил обозреватель Питер Дикинсон. Союзники до сих пор не позволяли Киеву использовать ракеты большой дальности на территории России, однако появляется все больше признаков того, что западные лидеры готовы пересмотреть свою позицию.

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Россия пытается запугать Запад

В начале сентября президент России Владимир Путин снова попытался провести одну из своих известных "красных линий", предупредив западные страны, что разрешение Украине использовать ракеты дальнего действия на территории России приведет к конфликту НАТО с Россией.

Однако очевидной проблемой этой угрозы является то, что Украина уже применяет подобное вооружение для ударов по оккупированным территориям, которые считает Путин российскими. При этом это не привело ни к эскалации, ни, тем более, к войне между Россией и НАТО, отмечает обозреватель Atlantic Council Питер Дикинсон.

Эксперт отметил, что обсуждая возможность Третьей мировой войны, Путин, видимо, стремится запугать Запад.

Если идея украинских авиаударов по российской территории действительно является "красной линией" для Москвы, почему он не отреагировал ни на одну из этих предыдущих атак?

– задается вопросом Питер Дикинсон.

Путин действует непоследовательно

Непоследовательность действий Путина дает представление о его истинных мотивах, стоящих за империалистической политикой во время вторжения в Украину. Начав свое агрессивное вмешательство десять лет назад с аннексии Крыма, в сентябре 2022 года Путин сделал следующий шаг, заявив о включении в состав России четырех частично оккупированных областей Украины. Эти регионы - Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская - теперь считаются российскими навсегда, и для этого была изменена Конституция России.

С тех пор Путин удвоил свои территориальные претензии. Он открыто хвастался своими "успехами" в Украине, сравнивая вторжение с имперской экспансией России при Петре I в XVIII веке. В июне 2024 года Путин заявил, что для прекращения огня и начала мирных переговоров Украина должна полностью вывести войска из всех четырех частично оккупированных областей и передать их России. Между тем кремлевские чиновники регулярно утверждают, что для окончания войны Украине придется смириться с новыми "территориальными реалиями", возникшими в результате вторжения.

"Судя по последней "красной линии" Путина, кажется, что он также еще не полностью приспособился к новым территориальным реалиям, которые пропагандирует его собственная пропаганда. Хотя Путин публично настаивает на том, что все односторонне "аннексированные" регионы Украины были официально включены в состав Российской Федерации, он, очевидно, не спешит предоставлять им такой же уровень защиты, который предоставляется другим российским регионам", – отмечает Дикинсон.

Россия уже не впервые предупреждает о возможной войне с НАТО. Кремлевские чиновники и российские пропагандисты регулярно представляют вторжение в Украину как конфликт с Западом, утверждая, что противостоят НАТО. Кроме того, стоит отметить, что "красные линии" Путина часто оказываются удивительно податливыми. С начала вторжения российский лидер неоднократно пытался установить произвольные ограничения для украинских военных и их западных союзников, однако, когда эти "красные линии" нарушались, не предпринимал никаких действий.