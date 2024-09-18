Про це повідомив оглядач Пітер Дікінсон. Союзники досі не дозволяли Києву використовувати ракети великої дальності на території Росії, однак з'являється все більше ознак того, що західні лідери готові переглянути свою позицію.

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Росія намагається залякати Захід

На початку вересня президент Росії Володимир Путін знову спробував провести одну зі своїх відомих "червоних ліній", попередивши західні країни, що дозвіл Україні використовувати ракети дальньої дії на території Росії призведе до конфлікту НАТО з Росією.

Однак очевидною проблемою цієї загрози є те, що Україна вже застосовує подібне озброєння для ударів по окупованих територіях, які вважає Путін російськими. При цьому це не призвело ні до ескалації, ні, тим більше, до війни між Росією та НАТО, зазначає оглядач Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Експерт зазначив, що обговорюючи можливість Третьої світової війни, Путін, мабуть, прагне залякати Захід.

Якщо ідея українських авіаударів по російській території дійсно є "червоною лінією" для Москви, чому він не відреагував на жодну з цих попередніх атак?

– задається питанням Пітер Дікінсон.

Путін діє непослідовно

Непослідовність дій Путіна дає уявлення про його справжні мотиви, що стоять за імперіалістичною політикою під час вторгнення в Україну. Почавши своє агресивне втручання десять років тому з анексії Криму, у вересні 2022 року Путін зробив наступний крок, заявивши про включення до складу Росії чотирьох частково окупованих областей України. Ці регіони — Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська — тепер вважаються російськими назавжди, і для цього було змінено Конституцію Росії.

З того часу Путін подвоїв свої територіальні претензії. Він відкрито хвалився своїми "успіхами" в Україні, порівнюючи вторгнення з імперською експансією Росії за Петра I у XVIII столітті. У червні 2024 року Путін заявив, що для припинення вогню та початку мирних переговорів Україна має повністю вивести війська з усіх чотирьох частково окупованих областей та передати їх Росії. Тим часом кремлівські чиновники регулярно стверджують, що для закінчення війни Україні доведеться упокоритися з новими "територіальними реаліями", що виникли внаслідок вторгнення.

"Судячи з останньої "червоної лінії" Путіна, здається, що він також ще не повністю пристосувався до нових територіальних реалій, які пропагує його власна пропаганда. Хоча Путін публічно наполягає на тому, що всі односторонньо "анексовані" регіони України були офіційно включені до складу Російської Федерації, він, очевидно, не поспішає надавати їм такий самий рівень захисту, який надається іншим російським регіонам", – зазначає Дікінсон.

Росія вже не вперше попереджає про можливу війну з НАТО. Кремлівські чиновники та російські пропагандисти регулярно представляють вторгнення в Україну як конфлікт із Заходом, стверджуючи, що протистоять НАТО. Крім того, варто зазначити, що "червоні лінії" Путіна часто виявляються напрочуд податливими. З початку вторгнення російський лідер неодноразово намагався встановити довільні обмеження для українських військових та їх західних союзників, проте, коли ці "червоні лінії" порушувалися, не робив жодних дій.